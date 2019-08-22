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Рогозин: Россия продемонстрировала лидерские результаты в практической робототехнике

Глава Роскосмоса заявил, что разработчики робота "Федор", который ранее отправился к МКС на "Союзе", "очень довольны началом работы"

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Россия показала лидерские результаты в части робототехники практического назначения в ходе запуска в четверг к МКС антропоморфного робота "Федор" на пилотируемом корабле "Союз МС-14". Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится с рабочей поездкой в Самаре.

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"Коллектив разработчиков - компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований, РКК "Энергия" - очень довольны началом работы. Начало нормальное, хорошее, мы сейчас опережаем всех. Давно наша космонавтика не показывала таких лидерских результатов в части робототехники практического назначения", - сказал Рогозин, комментируя запуск.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14" стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск. Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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