Рогозин: Россия продемонстрировала лидерские результаты в практической робототехнике

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Россия показала лидерские результаты в части робототехники практического назначения в ходе запуска в четверг к МКС антропоморфного робота "Федор" на пилотируемом корабле "Союз МС-14". Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится с рабочей поездкой в Самаре.

"Тесно здесь...". Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

"Коллектив разработчиков - компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований, РКК "Энергия" - очень довольны началом работы. Начало нормальное, хорошее, мы сейчас опережаем всех. Давно наша космонавтика не показывала таких лидерских результатов в части робототехники практического назначения", - сказал Рогозин, комментируя запуск.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14" стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск. Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".