Археологи нашли в Крыму редкое захоронение сарматского младенца

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Археологи Института археологии Крыма РАН с помощью волонтеров фонда "Археология" нашли в склепе античного некрополя Кыз-Аул под Керчью захоронение младенца I-II вв н.э. с сосудом для благовоний и тарелкой с остатками костей животного, сообщил в пятницу ТАСС директор по развитию фонда Олег Марков.

"На некрополе Кыз-Аул обнаружили редкое и непонятное погребение. В склепе нашли двойное захоронение, вероятно, мужчины и женщины, а может, матери с ребенком. Установить трудно, поскольку в древности надгробная плита сдвинулась и раздавила черепа. А под этим захоронением, был еще склеп с младенцем и элементами тризны", - сообщил Марков.

По его словам, в склепе с младенцем был найден бальзамарий - сосуд, в котором хранились благовония и тарелка с остатками костей какого-то животного. В двойном захоронении найден сосуд с ручкой в виде кабана, где могло быть вино или молоко.

По его словам, обнаруженные захоронения позволяют говорить о том, что они относятся к сарматской культуре, к I-II вв н.э.

"В погребениях прослеживаются элементы тризны. Это не греческие захоронения, поскольку древние греки зачастую вообще ничего не клали в могилы. Это подтверждает теорию о том, что эти люди проживали в Боспорском царстве и говорили по-гречески, но сохраняли свою культуру, сарматскую", - рассказал Марков.

По его словам, экспедиция завершает работу 25 августа 2019 года, сейчас проводится консервация раскопок. Он отметил, что в 2020 году раскопки на некрополе будут продолжены, планируется также начать раскопки на двух крепостях под Керчью.

О месте раскопок

Некрополь Кыз-Аул, где ведутся раскопки, археологи называют "многоэтажным кладбищем", рассказали в фонде. Первые захоронения появились на нем еще в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков. Вторым "этажом", в средневековье, на нем стали погребать своих усопших уже представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.