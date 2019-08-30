Ученые разработали сорбент для очистки сточных вод промышленных предприятий

ТАСС, 30 августа. Специалисты Южно-Уральского государственного университета создали композитный сорбент для фильтрации поверхностных стоков предприятий, содержащих тяжелые металлы. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Ученые Южно-Уральского государственного университета создали композитный сорбент для извлечения тяжелых металлов из сточных вод. Уникальный сорбент не только очищает воду, но и повышает ее pH (водородный показатель, снижающийся при повышении кислотности воды - прим. ТАСС)", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ученые создали сорбент, подвергнув термической обработке смесь из гранул вулканического стекла, гидрослюды и алюмосиликатов. Эти материалы обладают пористой структурой, которая позволяет поглощать катионы тяжелых металлов из водных растворов. Исследователи также включили в состав сорбента глинистый материал глауконит, поглощающий соли тяжелых металлов (в том числе меди, свинца и цинка), нефтепродукты, токсины, пестициды и другие токсичные соединения.

"Отличительной особенностью наших сорбентов является высокая степень очистки именно высококонцентрированных стоков, которые имеют низкий pH. За счет очистки мы повышаем уровень pH и повышаем плотность. Это необходимо для заданных технологических параметров промышленных стоков", - цитирует пресс-служба директора Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Дмитрия Ульриха.

Месторождения глауконита присутствуют в том числе на территории Челябинской области, что может позволить местным производителям сорбента снизить его итоговую стоимость. Промышленными партнерами ученых могут стать горнодобывающие и металлургические предприятия, заинтересованные в очистке своих стоков, считают в пресс-службе университета.