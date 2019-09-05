Всероссийский центр подготовки специалистов к применению экзоскелетов создадут в Курске

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Всероссийский центр по теоретической и практической подготовке специалистов различных компаний к применению в работе экзоскелетов создадут на базе Юго-западного государственного университета в Курске. Планируется, что центр, включающий испытательный полигон, начнет работу в 2020 году, сообщил ТАСС в четверг заведующий кафедрой механики, мехатроники и робототехники вуза Андрей Яцун.

"Создание тестового полигона и образовательного центра по использованию экзоскелетов - одна из задач, которая стоит перед нашим коллективом в рамках договора на проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. При поддержке руководства вуза мы планируем, что центр начнет работу в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Яцун, специалисты вуза уже имеют опыт обучения работников компаний - в апреле и августе две группы сотрудников "Норникеля" и "Северстали" прошли в Курске теоретическое обучение по использованию в работе экзоскелетов, а также выполнили тестовые задания.

"Мы хотим выйти на серийное производство, но перед тем, как отправлять готовые экзоскелеты на завод или в шахту, необходимо обучить каждого сотрудника, показать ему для чего нужен экзоскелет, в каких случаях он облегчает его труд, как настраивается. Например, на испытательном полигоне центра будут сымитированы различные участки, соответствующие цехам, шахтам, где рабочие могут поучиться доставать и переносить шпалу в экзоскелете, переносить грузы, монтировать на весу электрооборудование, проводить сборку фланцев или сваривание деталей", - сказал Яцун.

Первые успешные примеры обучения, а также предстоящая в октябре встреча на базе вуза с крупнейшими горнодобывающими компаниями России поможет экспертам ЮЗГУ учесть пожелания, систематизировать опыт и составить учебную программу. По словам заведующего кафедрой механики, мехатроники и робототехники университета, в настоящее время отечественные промышленные предприятия ощущают значительную потребность в применении экзоскелетов в повседневной работе, поэтому обучение в центре планируется поставить на поток.