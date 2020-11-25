Эксперт: выдачи ипотечных кредитов в России могут достигнуть 3,5 трлн рублей в 2020 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2020 году может достичь 3,5 трлн рублей, а ипотечный портфель российских банков может увеличиться на 20-25%. Такой оценкой поделилась с ТАСС вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Moody`s Ольга Ульянова.

"По нашим оценкам, выдачи ипотечных кредитов в 2020 году достигнут около 3,5 трлн рублей, причем четверть от этого объема составят льготные кредиты. Суммарный ипотечный портфель банковского сектора в этому году может вырасти на 20-25%", - сказала она.

Эксперт отметила, что драйвером роста ипотечного кредитования остаются рекордно низкие ставки кредитования. Однако, по ее мнению, тренд на снижение ипотечных ставок на данный момент близок к исчерпанию.

Также на рост ипотечного кредитования может оказать влияние механизм счетов эскроу при приобретении жилья в новостройках, считает директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Сергей Вороненко. По его мнению, в IV квартале ипотека также покажет заметный рост. "Вместе с этим мы не считаем, что это может обусловить образование "пузыря активов", аналогичного тому, который мы отмечали в России несколько лет назад", - говорит Вороненко. Так, в 2021 году рост ипотечного кредитования может замедлиться и составить около 15% против прироста в 24% в 2018 году и 15% в 2019 году, считает эксперт.

В международном рейтинговом агентстве Fitch напоминают, что за январь - сентябрь портфель ипотечных кредитов в РФ вырос на 16% и ожидают прироста около 20% по итогам года. "За три квартала 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Важно понимать, что в статистику выдач так же попадают рефинансированные кредиты, и чем значительнее падение ставки, тем заметнее этот компонент. Ставки по ипотеке в 2020 году находятся на исторически минимальных уровнях, что оказывает положительный эффект на спрос", - комментирует директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин.

Эксперты всех рейтинговых агентств также сошлись во мнении, что рост ипотеки не приведет к росту потребкредитов на первоначальный взнос. "Банки обычно внимательно отбирают заемщиков, ипотека выдается клиентам со стабильными источниками дохода и лимитируется показатель месячного платежа к доходу заемщика. Также учитываются долги заемщика в других банках. Скорее всего заемщику, который собирается финансировать первоначальный взнос за счет потребкредита, будет отказано в ипотечном кредите", - отмечает Лопатин.