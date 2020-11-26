ЦБ: бум цен на жилье может снизить его доступность и увеличить долговую нагрузку граждан

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бум цен на рынке недвижимости может привести к снижению доступности жилья и к чрезмерному росту долговой нагрузки граждан, следует из "Обзора финансовой стабильности" Банка России.

"Развитие ипотеки обладает большим потенциалом (учитывая, что менее 6% населения в России имеют ипотечные кредиты), увеличению ее доступности способствует снижение процентных ставок. Однако если рост ипотеки не будет поддержан увеличением предложения от застройщиков, то результатом может стать рост цен на недвижимость, снижение доступности жилья и повышение закредитованности граждан. По этой причине Банк России поддерживает ограниченный срок действия государственной программы субсидирования процентной ставки по ипотеке", - говорится в обзоре.

При этом ЦБ отмечает, что нынешняя ситуация на рынке жилой недвижимости пока не характеризуется системными рисками.

"В краткосрочной перспективе риски возникновения ценового "пузыря" на ипотечном рынке маловероятны. Для сбалансированного роста рынка жилой недвижимости, не приводящего к формированию ценового "пузыря", темпы ввода новых жилых объектов должны соответствовать росту спроса на жилье. Постепенное завершение государственной программы субсидирования ипотечной ставки будет способствовать сбалансированному росту цен", - указано в документе.

Первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева заявила в четверг, что Банк России имеет необходимые инструменты для введения мер в случае возникновения "пузыря" на ипотечном рынке. "Если мы увидим "пузырь" на рынке ипотеке по любым причинам и высокую закредитованность на рынке, то мы сможем вводить необходимые меры. Сейчас у банков достаточно буферов, чтобы поглощать возникшие убытки", - отметила она.

Потенциал роста рынка ипотечного кредитования

Российский рынок ипотечного кредитования имеет существенный потенциал дальнейшего роста, но его возможности ограничены рядом факторов, следует из обзора.

"Ипотечное кредитование в России имеет существенный потенциал к росту. Однако значительный рост ипотеки темпами около 20% в год возможен только за счет увеличения доступности ипотеки для менее доходных групп домохозяйств (со среднедушевыми доходами до 30 тыс. рублей и до 45 тыс. рублей на одного члена семьи). При этом наращивание задолженности в этом сегменте без соответствующего роста доходов может увеличить долговую нагрузку населения и, как следствие, снизить качество ипотечных портфелей", - отмечает ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что ипотечному кредитованию отведена роль одного из драйверов реализации национальной цели по улучшению жилищных условий россиян. Но при этом важно обеспечить сбалансированный рост кредитования.

"Этот рост должен поддерживаться ростом доходов населения и не приводить к формированию ценовых "пузырей" на рынке жилой недвижимости и к закредитованности населения. В среднесрочном периоде данные риски представляются маловероятными", - указывает ЦБ.

В целом по России, по данным регулятора, доступность недвижимости в ипотеку в первом полугодии 2020 года продолжила увеличиваться. Индекс доступности недвижимости на начало октября достиг 40,3 кв. м, что на 1,2 кв. м выше значений начала года.

"Вместе с тем следует отметить, что ускоренный рост цен на недвижимость на первичном рынке с начала 2020 года в значительной мере нивелирует положительный эффект от снижения процентной ставки по ипотечным кредитам и ограничивает рост доступности жилья для населения", - предупреждает ЦБ.