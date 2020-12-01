В России заработала программа льготной ипотеки на частные дома

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пилотная программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми заработала на территории Российской Федерации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"С сегодняшнего дня в России официально заработала пилотная программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми", - говорится в сообщении.

Кредит на строительство жилого дома можно оформить в Банке ДОМ.РФ по ставке от 6,1% годовых. В рамках "пилота" могут быть выданы кредиты на 2,2 млрд рублей. На субсидии институт развития направит 300 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

Ставка по льготной ипотеке на частные дома приближена к ставке по льготной ипотеке на новостройки, прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. "Мы видим большой потенциал развития сегмента индивидуального жилищного строительства. Недавно наш банк расширил цели использования кредита - ипотеку можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство дома на имеющемся в собственности участке", - цитирует его пресс-служба.

Кредит по программе ДОМ.РФ могут получить молодые семьи, в которых возраст одного из заемщиков - до 36 лет, при этом родители воспитывают не менее одного ребенка в возрасте до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года. По ее условиям, ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой, дополнительного залога не требуется. Максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для других субъектов РФ. Первоначальный взнос на такую ипотеку должен быть не меньше 20%, ипотека выдается на срок до 20 лет.