Минстрой рекомендует создать штабы по профилактике коронавируса на всех стройплощадках

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Оперативные штабы по профилактике распространения коронавируса необходимо создать на каждой стройплощадке в РФ. Соответствующая инициатива содержится в регламенте по работе стройотрасли в условиях пандемии, который Минстрой России направил руководителям регионов РФ (есть в распоряжении ТАСС).

Как ранее пояснял глава ведомства Ирек Файзуллин, отраслевой регламент представляет собой набор рекомендательных мер по профилактике коронавируса среди работников строительной отрасли. Документ согласован с Роспотребнадзором.

"На каждой стройплощадке необходимо создать оперативный штаб по профилактике распространения инфекции, включающий представителей застройщика/технического заказчика и генерального подрядчика", - говорится в документе. В нем отмечается, что среди основных функций штаба - руководство, оперативное управление и контроль выполнения мероприятий, предусмотренных регламентом.

В частности, в соответствии с регламентом рекомендуется исключить доступ на стройку работников из зоны риска - старше 65, с хроническими заболеваниями, а также тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. При вахтовом методе работы для приезжающих предлагается ввести обязательный 14-дневный карантин.

На входе на стройплощадку должны быть организованы места для санитарной обработки рук, говорится в документе. Средства индивидуальной защиты (маски или респираторы, перчатки) должны предоставляться каждому работнику. Предлагается обязать рабочих использовать маски или респираторы (если невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 м), рекомендовать добровольное использование перчаток. Контакты между разными бригадами должны быть минимизированы, несрочные работы перераспределены (для минимизации числа рабочих). Рекомендовано также проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей после окончания каждой смены. На каждой строительной площадке должен быть организован медицинский пункт, а также изолятор.

"Минстрой России предлагает довести регламент до соответствующих организаций, осуществляющих деятельность на территории субъекта РФ", - говорится в письме. При этом в нем уточняется, что на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации предусмотрены дополнительные рекомендации по профилактике COVID-19.