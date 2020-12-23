Минниханов попросил президента продлить программу льготной ипотеки

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Без данной программы достичь показателей нацпроектов будет очень сложно, заявил он в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Благодаря вашей поддержке до 1 июля 2021 продлена программа льготной ипотеки под 6,5%. Хотели бы попросить вас рассмотреть возможность ее дальнейшего продления, для формирования долгосрочного спроса и предложения ипотеки - вопрос номер один. Без данной программы достичь показателей национальных целей по жилью будет очень сложно", - сказал он.

По словам Минниханова, для увеличения объемов ввода жилья до 120 млн кв. метров необходимо обеспечить комплексное развитие территорий. В текущем году сделаны серьезные шаги в данном направлении, в Государственный думе принят соответствующий закон, добавил он. Закон позволит дать новый импульс строительству жилья, вовлечь в оборот старые промышленные территории и обновить городскую среду, считает президент Татарстана.

Минниханов также предложил определить правовой статус апартаментов. "На российском рынке недвижимости есть формат, занимающий пограничное положение, это апартаменты. Они не являются жильем, но пользуются популярностью из-за низкой стоимости. Поэтому жильцы данных объектов не могут в них прописаться, оплачивают повышенные коммунальные расходы, в связи с этим также предлагаем законодательно определить их правовой статус", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что законопроект об апартаментах планируется внести в ближайшие два месяца, а саму проблему определения их правового статуса удастся решить в течение полугода. Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отмечал, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, они должны быть учтены в общем объеме ввода жилья.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.