Число ипотечных сделок в России за 11 месяцев 2020 года выросло на 15%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Количество зарегистрированных Росреестром ипотечных сделок с января по ноябрь 2020 года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,1 млн, сообщила в среду ТАСС пресс-служба ведомства.

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

Эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки стали программы ипотечного кредитования с господдержкой, подчеркнули в Росреестре.

Если в апреле 2020 года в связи с коронавирусом число зарегистрированных ипотечных договоров в России сократилось до 173,8 тыс., то уже в июне этот показатель составил 252,7 тыс., в августе - 322,8 тыс., в сентябре - 348,7 тыс., в октябре - 377,5 тыс.

"При этом в ноябре было зарегистрировано более 408 тыс. ипотек, что на 61% больше, чем в ноябре годом ранее", - говорится в сообщении.

По данным на 15 декабря 2020 года, Росреестр зарегистрировал 136,9 тыс. сделок по программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% и 22,8 тыс. - по программе сельской ипотеки.