Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ планируется внести в правительство до начала весны

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объединенную стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года планируется внести в правительство РФ до начала весны 2021 года. Об этом сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате РФ.

"Стратегия находится в корректировке. <…> Мы ее будем вносить в ближайшее [время]. У нас поручение вице-премьера до 27 февраля внести ее в правительство", - сказал Файзуллин.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ объединит две разрабатываемые стратегии: развития строительной отрасли и развития жилищно-коммунального хозяйства. Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Стратегия развития ЖКХ изначально была рассчитана до 2035 года. Основной ее целью должно было стать обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами. Предполагалось, что стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, и кадровой политике.