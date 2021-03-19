Объем заключенных концессионных соглашений в ЖКХ превысил 500 млрд руб.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Объем концессионных соглашений в сфере ЖКХ в России превысил 500 млрд рублей, заключено около 2,5 тыс. соглашений, сообщает в пятницу пресс-служба Минстроя России.

"Всего заключено около 2,5 тыс. соглашений [на концессии в сфере ЖКХ] на общий объем инвестиций по ним - 504 млрд руб. Более половины соглашений заключены в сфере теплоснабжения", - цитирует пресс-служба министерства его главу Ирека Файзуллина.

По словам министра, Воронежская, Курская, Самарская области и Пермский край успешно реализуют концессионные проекты в ЖКХ, тогда как работа по соглашениям вызывает беспокойство, например, в Тамбовской и Кировской областях. Также Файзуллин назвал перспективным для развития ЖКХ механизм государственно-частного партнерства.

"Минстрой готов совместно с регионами работать над совершенствованием использования инструмента концессий", - добавил Файзуллин.