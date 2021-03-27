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Эксперты перечислили города, в которых льготная ипотека осталась дешевле аренды

В этот список вошли Махачкала, Саратов, Ульяновск и Рязань, сообщили в Аналитическом центре ЦИАН

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Покупка однокомнатной квартиры по программе льготной ипотеки на новостройки на фоне роста цен осталась выгоднее аренды в новых домах только в четырех крупных российских городах, сообщили ТАСС в Аналитическом центре ЦИАН.

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"Только в четырех городах кредит сегодня доступнее, чем платеж по аренде: Махачкала, Саратов, Ульяновск, Рязань", - сказал ТАСС руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Так, согласно исследованию, разница между арендной ставкой в новом доме и средним ежемесячным платежом по льготной ипотеке на однокомнатную квартиру в Махачкале составила 4,8 тыс. руб., Саратове - 1,7 тыс. руб., Ульяновске - 1,6 тыс. руб. и Рязани - 1,3 тыс. руб.

В выборку вошли 29 городов с населением от 500 тыс. жителей и статистически значимой выборкой квартир в новостройках - от 100 лотов. Для исследования аналитики рассчитали средний бюджет покупки однокомнатной квартиры по льготной ипотеке под 6,5% на 20 лет с первоначальным взносом в 20%, а также среднюю ставку аренды таких объектов. При этом учитывались объявления о квартирах в домах, построенных после 2000 года.

В мае 2020 года ЦИАН проводил аналогичный анализ. Тогда он показал обратную картину: платеж по льготной ипотеке для однокомнатных квартир был выше ставки аренды только в восьми городах. Однако спустя почти год такая ситуация наблюдается уже в 25 исследованных городах.

Наибольшая выгода аренды по сравнению с покупкой квартиры в ипотеку, по расчетам ЦИАН, зафиксирована в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Разница между ставкой аренды и ежемесячным ипотечным платежом в этих городах составила -12,5 тыс. руб., -11,4 тыс. руб., -9,4 тыс. руб. и -9,1 тыс. руб. соответственно. Причем, если в Москве, Петербурге и Казани почти год назад ипотека тоже была дороже аренды, то в Сочи ситуация кардинально изменилась: в мае 2020 года ипотека там была доступнее на 6,3 тыс. руб. в месяц.

Самая незначительная разница между покупкой квартиры в ипотеку или арендой наблюдается в Ярославле, где ежемесячный платеж по кредиту на 400 рублей дороже арендной ставки, Астрахани, Ростове-на-Дону, Краснодаре (по 500 рублей), Липецке (600 рублей) и Волгограде (900 рублей).

Фактор удорожания жилья

Выгоду от снижения ипотечной ставки нивелировал рост цен на недвижимость, подчеркнул Попов. "Арендовать квартиру, а не покупать ее, сейчас выгоднее в большинстве городов с численностью населения от 500 тыс. человек. Одновременно во многих городах ставка аренды даже снизилась, что объясняется с переходом на удаленный режим работы", - сказал он.

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Руководитель Аналитического центра ЦИАН пояснил, что часть арендаторов уехали из города, другие же переехали дальше от центра в спальные районы. Таким образом, при отсутствии необходимости каждый день ездить в офисы, не обязательно арендовать более дорогое жилье в центре. То есть ставка аренды увеличивалась меньшими темпами, либо вовсе снижалась, в отличие от цен на новостройки, отметил Попов.

Он полагает, что с учетом изменения ситуации и снижения выгоды от покупки жилья в кредит, в дальнейшем возможно перераспределение спроса в пользу арендного рынка со стороны тех, кто не может себе позволить покупку жилья даже по низкой ставке.

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