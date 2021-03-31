Число сделок с ипотекой в России в феврале увеличилось почти на 30%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россияне зарегистрировали в феврале 2021 года более 325 тыс. ипотечных сделок - это почти на 30% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба Росреестра.

"По итогам февраля 2021 года количество зарегистрированных Росреестром ипотек составило более 325 тыс. - это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (251 тыс.) и более чем на 59% больше, чем месяцем ранее, в январе текущего года (204 тыс.)", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в начале 2021 года в связи с новогодними десятидневными каникулами был традиционный спад активности, в феврале спрос восстановился.

Лидерами по числу зарегистрированных ипотечных сделок в феврале 2021 года стали Московская и Ростовская области (25 тыс. и 21,6 тыс. соответственно), Москва (19,4 тыс.), Краснодарский край (18,3 тыс.) и Санкт-Петербург (14,3 тыс.).

Согласно материалам Росреестра, которые есть в распоряжении ТАСС, общее количество зарегистрированных ипотечных сделок за январь-февраль 2021 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 529,1 тыс. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 433,6 тыс. ипотечных сделок.

Задачами нацпроекта "Жилье и городская среда" являются улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год, а также увеличение объема ипотечного кредитования и снижение процентных ставок.