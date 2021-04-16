Минстрой планирует распространить все льготные программы по ипотеке на частные дома

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минстрой России подготовил законопроект о развитии индивидуального жилищного строительства (ИЖС), позволяющий сделать частный дом предметом залога, этот механизм может позволить распространить все льготные программы по ипотеке на ИЖС. Об этом сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, выступая на конференции "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость".

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога.

"У нас подготовлен законопроект, который позволит на этапе стройки сделать ИЖС предметом залога. Сейчас мы его в узком кругу обсуждаем и потом уже с нашими коллегами депутатами, скорее всего, представим. Мы его до конца года примем. И после того, как будет банкам понятно, как сформировать предмет залога под ИЖС, мы распространим все льготные программы на такое ИЖС, в том числе ипотечные", - сказал замминистра.

Как сообщал в четверг заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик, дорожная карта по упрощению индивидуального жилищного строительства утверждена в России. Кроме того, на прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с руководством правительства, на котором подводились итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, рассказывал, что программа поддержки индивидуального жилищного строительства начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, в свою очередь, ранее отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.