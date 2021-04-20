Эксперты: Путин может в послании парламенту предложить новые решения по ипотеке и стройке

Программа ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года, и срок ее действия истекает 1 июля 2021-го. Как напомнил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, программу могут продлить, но не повсеместно, а только в ряде регионов.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду может предложить новые решения в сфере строительства и ипотечного кредитования, считают опрошенные ТАСС эксперты. В частности, речь идет о сроках программы льготной ипотеки и возможности направить средства Фонда национального благосостояния на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко в беседе с ТАСС отметил, в частности, роль льготной ипотеки в росте цен на жилье, который недавно вызвал критику со стороны главы государства. "Повышать доступность [жилья] можно и другими методами. <...> Дифференциация и сегментация льгот - правильная идея. За бюджетный счет надо помогать в "узких" местах", - сказал ТАСС Гордейко.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на круглом столе думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям допустил, что Путин в среду может озвучить решение по льготной ипотеке. "Остальные [льготные] программы действуют до 2022 [года], какая-то - до 2023-го. Но я думаю, что в ближайшее время какое-то комплексное решение будет принято по этому поводу", - сказал Моисеев.

Деньги на инфраструктуру

Специалисты не исключают, что в своем послании президент поднимет вопрос о направлении средств ФНБ на модернизацию систем ЖКХ. Ранее это предложил вице-премьер Марат Хуснуллин, и Путин предложил проработать такую возможность.

"Новые объемы строительства многоквартирных домов, развития ИЖС (индивидуального жилищного строительства - прим. ТАСС) неизбежно ставят вопросы наращивания количества коммунальных ресурсов. И делать это надо агрессивно, то есть чтобы обновление сетей проходило быстрее, чем ветшание. Это примерно 3-5% в год", - заявил ТАСС Склянчук.

Он отметил, что в нацпроектах эта задача сейчас "четко не отражена" и в случае положительного решения главы государства можно будет говорить о появлении фактически нового "нацпроекта по ЖКХ".

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко полагает, что такое решение может быть принято, учитывая его обсуждение в правительстве. По его словам, средства могут выделить в рамках программы Минстроя "60+" по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%.

"Обновление и модернизация инженерных сетей, коммунальной инфраструктуры адекватно требуют колоссальных вложений, притом что частные инвестиции пока неохотно идут в этот сегмент. Направление части средств ФНБ может достаточно серьезно закрыть этот вопрос на несколько лет. Это существенный момент - помимо решения очевидно социальных задач, повышения качества предоставления коммунальных услуг, это окажет серьезное влияние на развитие нового жилищного строительства на застроенных территориях", - сказал он.

Поддержка семей

Путин в предыдущих посланиях уделял внимание поддержке российских семей, в том числе через повышение доступности жилья, напомнил Алексеенко. "Думаю, и в этот раз этим направлениям также будет уделено внимание", - считает он.

Кроме того, в послании может прозвучать тема индивидуального жилищного строительства, которое пока слабо поддерживается кредитованием: по подсчетам ДОМ.РФ, на строительство частных домов выдаются всего 2% ипотечных кредитов. Как отметил Склянчук, не менее острый вопрос - из чего строить такие дома, чтобы вслед за повышением доступа к заемным средствам не начался дефицит стройматериалов, который снова приведет к снижению доступности такого жилья. "Например, Минпромторг предлагал компенсацию первоначального взноса на кредит, выданный на покупку деревянного дома, в размере не более 10% стоимости дома", - напомнил собеседник агентства.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин был осторожен в прогнозах, хотя не исключил, что перед Федеральным собранием могут быть озвучены инициативы по строительству инфраструктуры, чтобы "банки понимали, что они могут спокойно выдавать проектное финансирование". "Дождемся завтрашнего дня", - призвал он.