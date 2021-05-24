Рабочую группу по уточнению статуса апартаментов создадут до 1 июля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин получил вице-премьеру Марату Хуснуллину создать рабочую группу по вопросу правового статуса апартаментов до 1 июля. Об этом говорится в перечне поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.

"Заместителю председателя правительства РФ М. Ш. Хуснуллину создать рабочую группу по доработке проекта федерального закона №1162929-7 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством многофункциональных зданий", с участием сенаторов Российской Федерации и депутатов Госдумы", - говорится в поручении.

Кроме того, до 15 июня Минстрой РФ должен продолжить работу по определению статуса апартаментов.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.