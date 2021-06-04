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Глава ВТБ прокомментировал предложение о продлении программы льготной ипотеки

Обновление госпрограммы заметно повлияет на средний уровень ставок, считает Андрей Костин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Обновленная госпрограмма льготной ипотеки, предусматривающая ее продление еще на год по ставке 7%, заметно повлияет на средний уровень ставок на рынке, однако это не будет критично. Такое мнение в кулуарах ПМЭФ озвучил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

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По его оценкам, программа льготной ипотеки в новом виде не должна оказать существенное влияние на уровень продаж.

"Обновление госпрограммы заметно повлияет на средний уровень ставок, но не будет критичным - многие банки сейчас выдают ипотеку со ставками, близкими к 7,5%. В данном случае более существенным фактором, который продолжит оказывать влияние на рост стоимости ипотеки, является повышение ключевой ставки ЦБ РФ", - сказал он.

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РоссияКостин, Андрей Леонидович
ПМЭФ-2021
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