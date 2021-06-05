Глава Минстроя допустил компенсацию стоимости стройматериалов заказчикам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минстрой России может найти механизмы компенсации стоимости строительных материалов для заказчиков строительства по контрактам, заключенным до повышения цен, либо предоставить ресурсы по той цене, по которой утверждалась смета. Об этом в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Контракты формируются на основании заключения экспертизы или достоверности сметной стоимости, которая определена государственными экспертными органами. Естественно, если подорожал бетон из-за того, что в нем подорожала арматура, значит, конечно, [это] может повлиять на судьбу любого объекта, в том числе и благоустройства. Поэтому мы здесь должны либо найти механизмы компенсации стоимости ресурсов, либо предоставить ресурсы по той цене, по которой рождалась смета", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что из-за повышения роста цен строительных материалов появились дополнительные налоги. "Эти налоги можно отправить на, допустим, компенсацию нашим государственным заказчикам, которые вынуждены были с подрядчиком решать эту проблему", - подчеркнул министр.

Для этого необходимо нормативную базу, будь то изменения в законах, постановлениях или приказах, отработать, чтобы это не было причиной для остановки стройки, добавил глава Минстроя. "Потому что стройка вещь такая - ты ее остановишь всего на две недели, а рабочие сбегут, материал не будет куплен, и в итоге объект не будет сдан в срок, превратится в объект незавершенного строительства и на его достройку придется потратить гораздо больше денег, чем планировалось изначально", - пояснил он.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март-апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Кроме того, выросли в цене метеозависимые строительные материалы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.