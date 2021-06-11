Набиуллина назвала темпы роста кредитования высокими

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Темпы роста кредитования в РФ сохраняются на высоком уровне в корпоративном и розничном сегментах, при этом рост ипотечного кредитования превышает 25% в годовом исчислении. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается темпов ростов кредитования - они остаются высокими в корпоративном и особенно в розничном сегменте. Так, ипотека растет более чем на 25% год к году", - сказала она.

Набиуллина при этом назвала взвешенными новые условия продления льготной ипотечной программы.

ЦБ будет внимательно смотреть за качеством ипотечных кредитов, по мере необходимости будет принимать макропруденциальные меры, заверила глава Банка России.