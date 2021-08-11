Больше четверти россиян заявили, что планируют взять ипотеку до конца лета

Также около 18% респондентов изучают условия кредитования, но пока не собираются оформлять ипотеку, 41% не задумываются о получении кредита на покупку жилья в ближайшее время, 15% опрошенных вообще не готовы брать ипотеку.

Что касается целей получения кредита в короткие сроки, то, по данным исследования, около 42% респондентов из числа планирующих взять ипотеку надеются оформить кредит до повышения ставок. Кроме того, 34% торопятся с получением кредита из-за опасений дальнейшего роста цен на недвижимость, 21% опасаются увеличения первоначального взноса, 16% хотели бы получить кредит до возможного ужесточения требования к заемщикам. Примерно 11% опрошенных данной группы хотят побыстрее оформить кредит из-за риска обесценивания сбережений на фоне инфляции.

Более 54% респондентов, которые изучают условия кредитования, но не планируют подавать заявки в ближайшее время, рассчитывают на снижение цен на недвижимость, 24% - на снижение ставок, 22% - на запуск новых льготных госпрограмм. 27% - копят на первоначальный взнос, 16% - планируют увеличить ежемесячный доход.

23 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. Решение было направлено на снижение риска роста инфляции и возвращение показателя к 4%. Вслед за ростом ключевой ставки российские банки в период с 27 июля по 3 августа повысили ставки по вкладам и ипотечным кредитам. При этом ранее на фоне введения госпрограммы льготного ипотечного кредитования под 7%, направленной на поддержку граждан и банков в период пандемии, банки снижали ипотечные ставки.

Онлайн-анкетирование проводилось среди 2 400 совершеннолетних жителей России в августе 2021 года.