В Минстрое заявили, что рост цен на стройматериалы не повлияет на планы по госстройкам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Резкое удорожание строительных материалов не нарушит планы государства по строительству объектов и развитию отрасли, сообщил в среду глава Минстроя России Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Программа 2021 года будет выполнена по всем направлениям, здесь мы проблем не видим. А будущие проекты мы уже формируем с учетом тех изменений [цен на стройматериалы], которые произошли", - сказал Файзуллин.

Он пояснил, что цены на стройматериалы выросли во всем мире, поэтому это проблема не только России. "Работа продолжается, мы, естественно, найдем механизмы и для компенсации, и для организации работ в части строительства", - добавил министр.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство РФ подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа, принятие постановления ожидается в начале августа. Первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин ориентировочно оценил объем средств, необходимый для выдачи компенсаций, в 100 млрд рублей, добавив, что сумма еще будет уточняться.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом стоимость стройматериалов с января по июль 2021 года выросли на 26%.