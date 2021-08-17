Допфинансирование позволит переселить из аварийного жилья почти 26 тыс. человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Почти 26 тыс. человек переселят из аварийного жилья благодаря 13 млрд рублей, которые кабмин планирует дополнительно выделить на решение этой проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит около 20 млрд рублей на опережающее строительство нового жилья и инфраструктуры в регионах. Из них более 13 млрд рублей планируется направить на переселение граждан из аварийного жилья.

"Дополнительные средства позволят ускорить переселение почти 26 тыс. человек из 417 тыс. кв. м аварийного жилья. Заявки мы получили от 23 субъектов", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Кроме того, по словам министра, выделенные правительством средства позволят ускорить строительство 42 инфраструктурных проектов, в числе которых школы, детские сады, дороги, поликлиники, объекты коммунальной инфраструктуры, в 14 регионах России. В частности, 3,4 млрд рублей пойдет на программу стимулирования жилищного строительства, 2,2 млрд рублей - на повышение сейсмической устойчивости жилых домов и основных объектов, и 1 млрд рублей - на модернизацию инфраструктуры.