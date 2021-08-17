Хуснуллин: продление семейной ипотеки позволит дополнительно выдать 90 тыс. кредитов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россияне дополнительно возьмут около 90 тыс. кредитов по семейной ипотеке в 2023 году благодаря продлению программы, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Instagram .

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее во вторник сообщил, что правительство приняло решение о продлении семейной ипотеки до конца 2023 года. В настоящее время льготный кредит можно оформить до 1 марта 2023 года. Программа распространяется на семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

"Сегодня председатель правительства объявил о продлении сроков выдачи кредитов по льготной семейной ипотеке до конца 2023 года. Такое решение обеспечит дополнительную выдачу в 2023 году около 90 000 кредитов", - написал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в целом с февраля 2018 года по программе выдано порядка 175 тыс. кредитов.

На заседании правительства также обсуждалась тема строительства студенческих кампусов, отметил Хуснуллин. "Это очень хорошая инициатива, которая позволит создать новые точки притяжения молодежи со всей страны. Я сам не один раз обсуждал с губернаторами эту тему, например кластер в Томске", - написал он.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже программу распространили и на первенцев. Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участке, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.