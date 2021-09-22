ВТБ зафиксировал двукратный рост спроса на "семейную ипотеку"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спрос на "семейную ипотеку" вырос среди клиентов ВТБ в два раза с момента расширения программы на семьи с одним ребенком. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"С момента расширения условий "семейной ипотеки" для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля - уже 6 млрд. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса на программу в четвертом квартале", - отмечается в сообщении банка.

Общий объем выдач с 2020 года в рамках "семейной ипотеки" в ВТБ составил около 75 млрд рублей, из них более 10 тыс. кредитов на 37 млрд рублей было оформлено в этом году, уточнили в банке. При этом регионами - лидерами по объему выданной ипотеки на семей с детьми стали Москва и область (4,4 тыс. кредитов на 25,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,7 млрд рублей), Республика Татарстан (3,7 млрд рублей), Новосибирская область (2,7 млрд рублей) и Башкортостан (2,2 млрд рублей).

"По итогам третьего квартала доля "семейной ипотеки" в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и сейчас составляет почти 10%. Мы видим, что за неполные три месяца объем продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия. Основные факторы - это расширение условий программы для семей даже с одним ребенком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой", - прокомментировал статистику вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин, слова которого приводятся в сообщении банка.

О программе

Программу "Семейная ипотека" запустили в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Изначально она была доступна семьям, в которых родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года. С 1 июля 2021 года по поручению главы государства условия программы расширили. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.