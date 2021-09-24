Глава Минстроя призвал сокращать строительные сроки в регионах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Региональные власти должны сокращать инвестиционно-строительные циклы на местах вслед за федеральной повесткой. Такое мнение в пятницу высказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе третьего форума "Дни лидеров муниципального управления".

"Процедуры, которые Градкодексом с 1 сентября установлены, предусматривают их сужение до 32 (мероприятий для строительства - прим. ТАСС). Это значит, что вы на своих территориях должны тоже соответствующие изменения вносить. <...> Строительство социально-культурной сферы, жилищное и промышленное строительство - все эти задачи требуют пристального внимания, чтобы активизировать и сократить инвестиционно-строительный цикл", - сказал министр на пленарной сессии, выступая по видеоконференцсвязи.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что теперь в Градостроительном кодексе предусмотрено 32 мероприятия для строительства. Ранее такой порядок предполагал проведение более 90 процедур согласования, а с дополнительными требованиями других ведомств их количество могло достигать 136.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.

Ревизия норм российского законодательства осуществляется в рамках механизма регуляторной гильотины. Проводит ее правительство совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса. Механизм предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступают правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.