"Известия": семейную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил письмо в ДОМ.РФ с предложением распространить семейную ипотеку на вторичное жилье в городах с малым числом новостроек. Об этом в четверг пишет газета " Известия " со ссылкой на письмо ОНФ.

"Мы [ОНФ] предлагаем распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех - пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье", - сказал газете эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" и генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. Он отметил, что стоит также ввести зависимость параметров программы от различных факторов, таких как число детей, доходы домохозяйств, текущие жилищные условия. "Так программа станет более адресной", - пояснил он изданию.

Программу семейной ипотеки следует расширить и на некоторые социально незащищенные категории граждан, например на инвалидов, учителей и врачей, отметил "Известиям" эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

ОНФ также предлагает дать четкое определение первичного жилья, подпадающего под льготную программу, следует из письма организации.

В ДОМ.РФ получили письмо ОНФ. "Положения постановления, регулирующие порядок реализации программы "Семейная ипотека", содержат специфические правовые термины, позволяющие разграничить виды приобретаемой недвижимости и формы ее приобретения. Но понятие "новостройка" более доступно для граждан и предполагает определение жилья, находящегося на этапе строительства", - сообщили газете в организации, добавив, что ответ на письмо будет направлен в ближайшее время.

Закрепление на законодательном уровне понятий первичного и вторичного рынка жилья было бы полезным для всех игроков строительного рынка, заявили изданию в пресс-службе ВТБ.