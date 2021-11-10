ЖКХ недополучило до 90 млрд рублей из-за сдерживания тарифов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Жилищно-коммунальное хозяйство недополучило до 90 млрд рублей из-за политики сдерживания тарифов на услуги ЖКХ, сообщил в среду глава Минстроя России Ирек Файзуллин на расширенном заседании комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

"Ряд регионов просто не идут на эти изменения [повышение тарифов]. По предварительной оценке, недополучили около 80-90 млрд рублей в отрасли за счет того, что даже законную часть тарифов не подняли. При этом вся наша программа по чистой воде - 30 млрд рублей в год", - сказал Файзуллин.

Он отметил, что предельный рост уровня тарифов установлен в 4%, а фактически на 2020-2021 годы регионы выбрали повышение на 3,1%.

По словам министра, основные проблемы в ЖКХ связаны с высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры, большими потерями на сетях, низкой энергетической эффективностью и недофинансированием.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 2021 году средний размер индексации тарифов на коммунальные услуги в России с 1 июля не превысил 3,3%.