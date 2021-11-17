Минстрой сообщил, что сроки устранения аварий на объектах ЖКХ сократились на четверть

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средние сроки устранения аварий на объектах ЖКХ в отопительный период 2020-2021 года сократились по сравнению с периодом 2019-2020 года примерно на 27%, или с 11,4 часа до 8,3 часа. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства в среду.

"Продолжаем сегодня расширять действие информационной системы мониторинга и контроля устранения аварий. В предыдущий отопительный сезон был достигнут результат устранения аварий до 8,3 часа при 11,4 часа в предыдущий [отопительный период] 2019-2020 годов", - сказал Файзуллин.

Министр отметил, что за прошедший отопительный период было зафиксировано порядка 50 тыс. происшествий, инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. "В целом вопрос мониторинга и система работы над авариями и инцидентами приведет к предметной оценке причин их возникновения, планирования проведения необходимых работ при подготовке к следующему отопительному сезону", - сказал Файзуллин.

Отопительный сезон в этом году проходит в штатном режиме, добавил глава Минстроя.

Единая система мониторинга инцидентов и контроля устранения аварий на ЖКХ начала работать в России с 1 сентября 2020 года. Она позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также устанавливать четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго.