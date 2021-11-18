Хуснуллин: более 100 замечаний поступило к стратегии развития стройотрасли и ЖКХ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года получила более 100 замечаний от профессионального сообщества. Документ будет доработан с учетом этих предложений, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Это живой документ, мы уже получили более сотни замечаний от экспертов, профессионального сообщества. Я убежден, что по результатам сегодняшнего обсуждения мы получим также большое количество предложений. Губернаторы приехали подготовленные", - сказал Хуснуллин во время семинара-совещания по вопросу стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года.

По словам вице-премьера, больше всего вопросов касается ЖКХ. "Ключевая проблема, которая сейчас всех беспокоит, это износ сетей, тем более сейчас тема ЖКХ возникала в связи с углеродным следом, с новой экологической повесткой. У нас сегодня в большом количестве городов есть угольные котельные, низкоэффективные котельные, которые также являются предметом загрязнения окружающей среды. Нам надо комплексно эту задачу решать", - подчеркнул он.

Перед властями также стоит задача сокращения инвестиционно-строительного цикла на 30%, снятия административных ограничений, развития промышленности стройматериалов, добавил Хуснуллин. Он подчеркнул, что на сегодняшнем семинаре-совещании как раз проводится обсуждение каждой проблемы с участием регионов. "Надеемся, что по итогам этого мероприятия, если будет достаточное количество важных стратегических вопросов, мы проведем Госсовет с участием президента, будем обращаться к президенту с таким предложением", - сказал вице-премьер.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин со своей стороны отметил журналистам, что работа ведется над всеми предложениями и замечаниями к стратегии, к концу года об этом будет доложено на площадке правительства.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно указу президента РФ о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.