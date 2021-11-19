Число ипотечных сделок в октябре в России сократилось на 15%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в России ипотечных сделок сократилось на 15% по итогам октября, но выросло на 20% по итогам десяти месяцев года, следует из статистики Росреестра, которая имеется в распоряжении ТАСС.

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Согласно информации ведомства, в октябре было зарегистрировано 322,5 тыс. ипотечных сделок, тогда как годом ранее - 377,5 тыс. С января по октябрь 2021 года количество ипотечных сделок достигло 3,2 млн против 2,7 млн сделок в аналогичном периоде прошлого года.

Лидерами по регистрации ипотечных сделок за 10 месяцев являются Московская область (270 тыс.), Москва (208 тыс.), Краснодарский край (179 тыс.), Санкт-Петербург (154 тыс.) и Свердловская область (126 тыс.).

Количество сделок, зарегистрированных в России в октябре на рынке новостроек, уменьшилось на 8% в годовом выражении. При этом результат за 10 месяцев вырос на 24%.

Так, в октябре 2021 года было зарегистрировано 76 тыс. договоров долевого участия против 82,5 тыс. в октябре 2020 года. С января по октябрь количество сделок выросло до 707,9 тыс. Это на 24% превысило результат аналогичного периода прошлого года (571,5 тыс.).

На вторичном рынке жилья количество сделок, зарегистрированных в октябре, практически не изменилось - 385,6 тыс. (годом ранее было оформлено 380,2 тыс.). За 10 месяцев было оформлено 3,4 млн договоров купли-продажи - на 20% больше, чем годом ранее (2,8 млн).