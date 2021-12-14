Чекунков: опыт Норильска может быть использован для реновации городов Крайнего Севера

ТАСС, 14 декабря. Опыт реновации Норильска может быть использован при модернизации других городов российского Крайнего Севера. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в соответствии с которым в городе построят более 70 новых многоквартирных домов, расселят 40 аварийных, а также обеспечат выплаты 1 860 семьям на покупку жилья.

"Этот опыт (реновации Норильска) может быть тиражирован при реализации других проектов комплексной реконструкции городов Крайнего Севера. План комплексной реконструкции Норильска рассчитан до 2035 года, однако наша цель - выполнить основной объем работ, связанных с обновлением жилого фонда, строительством объектов инженерной и социальной инфраструктуры, уже в ближайшие годы", - сообщил министр. По его словам, комплексный план развития Норильска является "знаковым проектом государственно-частного партнерства", направленным на повышение уровня жизни в городе.

В феврале 2021 года подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ предполагает проведение реновации жилищного фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, также переселение проживающих в Норильске и Дудинке в районы с более благоприятными условиями.

Был определен объем совместного финансирования развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, который планируется включить в Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в размере до 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля".

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Согласно ранее озвученным планам "Норникеля", до 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м.