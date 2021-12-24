Эксперты прогнозируют продолжение роста объема предложения новостроек в России в 2022 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объем предложения новостроек в целом по России продолжит расти в 2022 году. За 2021 год, по данным на начало декабря, этот показатель вырос примерно на 29-41%, сообщили ТАСС участники рынка недвижимости.

"Объем предложения на рынке новостроек в 2022 году продолжит расти, при этом спрос в первом полугодии останется высоким, его будет подогревать риск дальнейшего повышения ипотечных ставок и снижения доступности жилья", - сказал руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

С ним согласен и руководитель сервиса "ЦИАН. Аналитика" Алексей Попов, который отмечает, что спрос на новостройки вряд ли сможет удержаться на текущем уровне в условиях роста ключевой ставки, а также стагнации реальных доходов.

Спад сменился ростом

С середины 2020 года и до весны 2021 года объем предложения на рынке новостроек активно снижался в условиях высокого спроса на фоне льготной ипотечной программы, а в некоторых случаях и создания искусственного ажиотажа со стороны застройщиков, которые размещали в открытом доступе не весь нереализованный объем жилья, говорит Попов.

Уже во второй половине 2021 года ситуация изменилась: девелоперы отказались от искусственного ажиотажа, обновление программы льготной ипотеки на новостройки привело к некоторому снижению спроса покупателей и соответственно увеличению сроков экспозиции лотов. Кроме того, застройщики начали активнее получать разрешительную документацию на новые проекты. За первые восемь месяцев 2021 года суммарная площадь квартир по опубликованным проектным декларациям превысила 21 млн кв. м, что сопоставимо с показателями всего 2020 года, то есть 23 млн кв. м, отмечает Попов.

В свою очередь, по словам руководителя направления первичной и загородной недвижимости "Авито недвижимость" Дмитрия Алексеева, в течение 11 месяцев 2021 года на рынке новостроек в целом по стране наблюдалась стабилизация по сравнению с ажиотажным 2020 годом.

Новые лоты в экспозиции

По данным ЦИАН, на декабрь 2021 года объем предложения новостроек снизился на 3%, но вырос на 29% в годовом выражении. Всего на портале размещено 217 тыс. объявлений о продаже на первичном рынке. В свою очередь в "Авито недвижимости" говорят о росте объема предложения на 41% по итогам 11 месяцев этого года. В то же время спрос на новое жилье за это же время вырос не так значительно - на 5%.

"С января по ноябрь наиболее заметная динамика была зафиксирована в Тюмени - здесь количество объявлений о продаже новостроек выросло в пять раз. В Перми и Новосибирске уровень предложения также увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичными показателями начала года", - отмечает Алексеев из "Авито недвижимость". В Москве, по данным портала, объем предложения за этот период вырос на 30%, в Санкт-Петербурге - на 46%.

При этом Попов из ЦИАНа добавляет, что сегодня в Московском регионе покупатели недвижимости могут выбирать примерно из 77 тыс. квартир и апартаментов. В течение года этот показатель снижался до минимального значения в 60 тыс. помещений в апреле. А рекордным для этой агломерации остается 2017 год, когда на рынке было доступно для покупки более 120 тыс. лотов. В агломерации Санкт-Петербурга сейчас в продаже находятся около 60 тыс. лотов, на минимумах в течение года было около 35 тыс. помещений.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства на середину декабря, по стране строится чуть более 98 млн кв. м жилья - почти 9,4 тыс. домов, или 1,96 млн квартир. В среднем по России объем строящегося жилья вырос почти на 7% с начала года, говорит Зайцев из "Этажей". Наибольшая доля жилья в стройке приходится на Москву (почти 16 млн кв. м), Московскую область (почти 9,6 млн кв. м), Санкт-Петербург (9,5 млн кв. м) и Краснодарский край (почти 7,7 млн кв. м), следует из информации в ЕИСЖС.

"Повышенный спрос последних полутора лет создал неплохой задел для вывода новых проектов на рынок, поскольку в тех, что уже строятся, оказалась распродана большая часть предложения. Такая ситуация стимулирует застройщиков выводить новые проекты на волне сохраняющегося высокого спроса на рынке недвижимости", - утверждает эксперт.

В то же время средняя стоимость квадратного метра в новостройках в крупных городах за год выросла на 33% и перешагнула отметку в 100 тыс. рублей, а отдельно по городам-миллионникам рост составил 29% - до 114 тыс. рублей за кв. м, подсчитали в ЦИАН. Там же отмечают, что рост средних цен в новостройках пришелся преимущественно на первое полугодие, в том числе под действием программы льготной ипотеки по старым условиям со ставкой в 6,5%. Уже после обновления этой программы индексация цен замедлилась, что связано и с изменением структуры предложения - покупатели стали выбирать меньшие площади и более бюджетные варианты из-за изменения максимального размера кредита по программе до 3 млн рублей. При этом минимальный прирост цен зафиксирован с сентября по ноябрь, а уже в декабре стоимость квадратного метра снова показала прирост на фоне предновогоднего оживления и ожидания роста ставок по ипотеке в будущем году.

Дефицит предложения и меры поддержки

Несмотря на то, что в целом ситуация с объемом предложения на рынке новостроек в крупных городах страны сегодня стабильная, в большинстве из них наблюдается дефицит доступных квартир на финальной стадии готовности проектов, говорит Зайцев из "Этажей". Он добавил, что сложившаяся ситуация вынуждает потенциальных покупателей жилья переориентироваться на вторичный рынок, из-за чего на нем также сокращается число наиболее ликвидных объектов.