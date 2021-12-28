Ввод жилья в России в 2021 году превысит план на 15%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около 90 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в России по итогам 2021 года, что на 15% больше запланированного объема, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"Мы ожидаем в этом году ввод порядка 90 млн кв. м. Это рекордный ввод не только за новейшую историю, а еще со времен Советского Союза. Достижение ввода 90 млн кв. метров будет означать, что наш показатель прошлого года превышен почти на 10%, а наши изначальные планы на 2021 год - на 15%", - сказал Хуснуллин.

Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это было больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.