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Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в России

Ранее глава регулятора дала прогноз, что рост цен на жилье серьезно замедлится

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пик роста цен на недвижимость в России позади, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24".

"Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию", - сказал она.

Ранее глава регулятора дала прогноз, что рост цен на жилье серьезно замедлится.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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