В РФ в 2022 году планируют капитально отремонтировать около 54 тыс. многоквартирных домов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 54 тыс. многоквартирных домов были капитально отремонтированы в 2021 году. Примерно такой же объем работ планируется провести в текущем году, сообщила в среду ТАСС пресс-служба Минстроя России.

"Прошлый год система капитального ремонта отработала по плановым показателям, в 2022 году планируется выполнить объем работ, примерно равный уровню 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным Минстроя, в прошлом году капитальный ремонт был выполнен в 54 тыс. многоквартирных домов общей площадью 193 млн кв. м. Благодаря этому жилищные условия смогли улучшить 7,2 млн человек, это на 10% выше показателей 2020 года.

С 2014 года программа капитального ремонта ежегодно охватывает более 45 тыс. многоквартирных домов, сообщал ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. По его словам, в пандемийном 2020 году было отремонтировано 48,3 тыс. домов.

Глава Минстроя отмечал, что в целом в программу капремонта входит 724 тыс. многоквартирных домов площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 93 млн человек. Благодаря этой программе в домах меняют коммуникации, ремонтируют фасады и крыши, заменяют лифты и благоустраивают дворы.

Ранее в связи с резким ростом стоимости строительных материалом правительство России разрешило увеличивать стоимость госконтрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов. Пересмотр цен допускается в пределах 25% при наличии обоснования такого удорожания. Срок, по которому возможно изменить стоимость контракта на капремонт, был продлен до 1 января 2023 года.