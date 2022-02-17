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Минстрой рассмотрит возможность продления семейной ипотеки после 2022 года

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минстрой России изучит возможность продления программы семейной ипотеки по ставке не более 6%, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

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"В рамках семейной ипотеки происходит субсидирование ипотечной ставки до 6%, которая предоставляется семьям, у которых родился первый и последующие дети с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. С учетом того, что данная программа востребована, я думаю, что мы будем рассматривать возможность ее продления в дальнейшем", - сказал Гордеев.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже правительство распространило ее и на первенцев. При этом ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года.

Программа дает возможность взять ипотеку на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

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