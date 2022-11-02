Хуснуллин назвал новые территории России самым большим строительным проектом страны

Вице-премьер сообщил, что в новых субъектах работают около 44 тыс. строителей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Около 44 тыс. строителей работают в новых субъектах РФ, это самый большой строительный проект страны. Такое мнение высказал в среду вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"Сегодня на новых территориях работают 44 тыс. строителей. Это самый большой строительный проект страны", - сказал он.

По словам Хуснуллина, на новых территориях уже восстановлены 3,5 тыс. объектов, 6,2 тыс. объектов находятся в работе. "Мы на три года расписали все, что мы там должны сделать", - добавил вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что работа в правительстве ведется на постоянной основе, в том числе в рамках рабочей группы. Проведено более 60 заседаний, на контроле более 520 поручений. Правительством выпущено более 150 актов.