Хуснуллин призвал искать нестандартные меры поддержки ЖКХ при сдерживании тарифов

Вице-премьер сообщил, что состояние коммунальных сетей за 2021 год могло ухудшиться на фоне не сопоставимого с инфляцией в стране роста тарифов на ЖКХ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Состояние коммунальных сетей за 2021 год могло ухудшиться на фоне не сопоставимого с инфляцией в стране роста тарифов на ЖКХ. В этой ситуации необходимо искать нестандартные решения для поддержки коммунального хозяйства, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.

"За прошлый год у нас было право повысить тарифы в среднем по стране на 4%, а мы повысили на 3,1%, при том, что инфляция у нас сами знаете какая. Это значит, что ЖКХ за прошедший год в еще худшее положение придет. Нам нужно принимать новые нестандартные решения, чтобы ухудшение ЖКХ остановить", - сказал он.

По данным Росстата, инфляция в целом за 2021 год составила 8,39%.

"Очень важной составляющей является тарифная политика. Мы должны выстроить нормальную систему, при которой и сети будут восстанавливаться, и потери будут уменьшаться, и при этом мы не должны допустить глобального роста тарифов", - добавил вице-премьер.

По его сведениям, в настоящий момент около 40% коммунальных сетей в России подлежат замене. В физическом объеме это не меньше 400 тыс. км. Ранее сегодня Хуснуллин сообщил, что правительство до конца 2022 года может утвердить программу модернизации сетей ЖКХ в России. Ее финансирование на 2023-2025 год может составить примерно 280 млрд рублей.