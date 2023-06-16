Почта Банк и производитель DoorHan будут совместно развивать частное домостроение

Сотрудничество предполагает запуск и развитие удобных и выгодных кредитных программ на покупку быстровозводимых домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Почта Банк и российский производитель металлоконструкций и быстровозводимых модульных домов DoorHan договорились о сотрудничестве с целью развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства и повышения доступности частного домостроения. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов и учредитель компании DoorHan Дмитрий Ханин.

"Сотрудничество предполагает запуск и развитие удобных и выгодных кредитных программ на покупку быстровозводимых домов, что в конечном итоге будет способствовать повышению доступности домов и улучшению качества жизни россиян. Достижению этой цели будет способствовать масштабная региональная сеть банка (около 25 тыс. точек обслуживания), а также широкая сеть представительств производителя во всех субъектах РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом фокус будет сделан на небольших городах и поселках, где наибольшая потребность жителей в кредитах на загородные дома и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства.

Почта Банк уже много лет работает в сегменте индивидуального жилищного строительства, реализуя программу POS-кредитования на покупку дома или других приусадебных построек совместно с партнерами по всей стране (более 4 тыс. строительных компаний), прокомментировал Осипов. "Мы планируем развивать сотрудничество сразу по двум направлениям - POS-кредит и ипотечный кредит на строительство дома. Эти программы отлично дополняют друг друга и позволяют закрыть разные клиентские потребности, регулировать платежную нагрузку и схему сделки. Мы планируем в дальнейшем развивать такое комплексное сотрудничество и с другими строительными компаниями по всей стране", - сказал он.

Одно из важнейших преимуществ модульных домов - возможность быстрой транспортировки и сборки конструкций в любой точке страны, даже в удаленных и труднодоступных районах, рассказал Ханин. "Мы заинтересованы в надежном банке-партнере, совместно с которым будем развивать этот сегмент и создавать новую культуру частного домостроения в России. <…> И у нас, и у Почта Банка широкая география присутствия, это поможет сделать покупку дома в кредит доступной во всех уголках нашей страны", - отметил он.

По данным Росстата, сегмент индивидуального жилищного строительства растет опережающими темпами: в прошлом году его доля в общем объеме ввода жилья превысила 50%. За два года рынок ипотеки для индивидуального жилищного строительства может вырасти в три раза, до 450 млрд рублей, прогнозируют в Почта Банке.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.