Минстрой сообщил о введении в эксплуатацию более 800 млн кв. м жилья за последние 10 лет

Также ввели 435 млн кв. м многоквартирного жилья и 386 млн кв. м - индивидуального, отметил глава ведомства Ирек Файзуллин

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 800 млн кв. м нового жилья ввели в эксплуатацию с 2013 года, когда было создано Министерство строительства и ЖКХ РФ. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе с совещания субъектами РФ и главными распорядителями средств федерального бюджета.

"За 10 лет введено 822 млн кв. м жилья в стране, 435 млн кв. м многоквартирного жилья и 386 млн кв. м - индивидуального. Высокие темпы, и по итогам 7 месяцев в стране введено почти 60 млн кв. м [жилья]", - сказал он.

По его словам, с 2018 года жилищные условия улучшили более 20 млн семей или почти 50 млн граждан РФ. В 2022 году в новое жилье переехали 3,7 млн семей, за первое полугодие 2023 года - 1,8 млн семей.

Из аварийного жилья с 2013 года были переселены 1,3 млн человек с 20 млн кв. м ветхой недвижимости. С начала 2023 года из таких аварийных домов расселили 76 тыс. человек. Файзуллин отметил, что 14 регионов РФ досрочно завершили действующую программу расселения аварийного жилищного фонда и приступили к реализации новой.

Министр также посветил итоги использования инфраструктурных бюджетных кредитов. По его словам, за счет этого механизма было введено в эксплуатацию 10 млн кв. м жилья, создано 74 тыс. рабочих мест и привлечено 1,1 трлн рублей внебюджетных денег. В 2023 году по этому направлению будут завершены 228 проектов.