В России объем новой программы расселения аварийного жилья превысит 22 млн кв. м

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что уже 14 регионов завершили первую программу расселения и приступили к новой

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Объем новой российской программы расселения аварийного жилья составит 22,6 млн кв. м. Об этом в рамках открытого диалога с участниками форума "Территория смыслов" сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Очень большие финансовые ресурсы и регионы, и федеральный бюджет расходуют на программу расселения аварийного жилья. Сегодня мы находимся на стадии ее завершения. <...> Новая программа - это еще 22,6 млн кв. м аварийного жилья надо расселить в стране", - рассказал он.

Также министр сообщил, что уже 14 регионов завершили первую программу расселения и приступили к новой. "Мы предполагаем в дальнейшем формирование новой финансовой формулы совместно с региональными муниципальными властями", - отметил Файзуллин.

Правительство России дополнительно выделило более 12,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Благодаря этому еще 24 субъекта федерации смогут досрочно закончить мероприятия по расселению уже в 2023 году. К концу 2024 года все регионы перейдут к реализации новой программы, запущенной по поручению президента. В действующей программе расселения аварийного жилого фонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В новую программу переселения из аварийного жилья попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.