Вступил в силу закон о техобслуживании газового оборудования в многоквартирных домах

Как пояснил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, теперь обслуживанием газового оборудования в одном многоквартирном доме может заниматься только одна газораспределительная организация

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/ Закон, обязывающий управляющие компании заключать со специализированной организацией договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, вступает в силу 1 сентября 2023 года.

"[Закон] предусматривает обязанность заключать со специализированной организацией договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. (Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" и Жилищный кодекс Российской Федерации")", - сообщается на сайте правительства.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что дальше начнется технический этап, когда в рамках подзаконных актов правительства будет продолжено наведение порядка в этой сфере. "Это один из важнейших законов, который влияет позитивным образом сразу на несколько сегментов правоотношений - в сфере оказания коммунальных услуг, газоснабжения и безопасности поставки коммунальных ресурсов", - сказал он ТАСС.

По словам депутата, теперь техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в одном многоквартирном доме вправе осуществлять только одна специализированная организация - и это газораспределительная организация. "В некоторых субъектах страны до принятия закона <...> на одной лестничной клетке соседние квартиры могли обслуживаться разными компаниями. Кстати, чаще всего, это были весьма сомнительные организации с минимальным уставным капиталом и офисом, где стоял один стол и один стул", - сказал Пахомов. По его словам, известны случаи, когда ЧП с бытовым газом происходили именно после того, как к жильцам приходили "специалисты" из таких компаний.

По информации депутата, до 30 ноября все обслуживающие жилой фонд организации, ТСЖ, ЖСК ЖК должны внести изменения в свои уставы и договоры управления, и заключить договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования с той же организацией, которая будет обслуживать оборудование в квартирах собственников жилья.

Мнение экспертов

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, закон поможет навести порядок с эксплуатацией газового оборудования в квартирах, но будет способствовать увеличению суммы квартплаты. "Раньше считалось, что договор о техобслуживании каждая квартира заключает сама, но кто-то этим пренебрегал, и нельзя было гарантировать безопасность", - сказал ТАСС аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Генеральный директор онлайн-платформы для автоматизации УК и ТСНDoma.ai Илья Сотонин отметил, что единый договор, безусловно, упростит жизнь собственников, но может вызвать повышение квартплаты. "Одно ответственное квалифицированное лицо лучше справится с системным поддержанием дома в безопасном состоянии. Еще управляющим компаниям, возможно, придется повысить оплату за содержание имущества, так как ранее за эти работы платили собственники", - рассказал он корреспонденту ТАСС.