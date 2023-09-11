Банк ДОМ.РФ инвестирует в строительство сети семейных парков в регионах

В нее могут войти порядка 10 объектов в городах-миллионниках

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ намерен инвестировать в создание сети семейных парков в регионах РФ, в нее могут войти около 10 объектов в городах-миллионниках. Рамочное соглашение об этом подписали первый заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов и первый заместитель генерального директора "ФСК регион" (входит в девелоперскую группу ФСК) Роман Капинос в ходе Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

"Мы договорились о стратегическом партнерстве с банком ДОМ.РФ о финансировании первого парка на месте известного парка во Владивостоке - "Минный городок". <…> Это будет сеть [парков], смотрим еще восемь городов (помимо двух, которые уже в работе - прим. ТАСС)", - сказал Капинос журналистам по итогам подписания.

По его словам, инфраструктуру парка во Владивостоке обновят, в нем появятся общественные пространства и аттракционы. Для строительства девелопер планирует использовать механизм дальневосточной концессии. Обновленный парк ФСК планируется открыть в мае-июне 2024 года.

Проект второго парка компания разрабатывает сейчас для Нижнего Новгорода, добавил Капинос.

По словам Гришанова, объем инвестиций в один парк может составить порядка 2 млрд рублей в зависимости от города и участка. "Это рамочное соглашение. Мы хотим подтвердить, что готовы поддержать и финансировать такого рода проекты. Бесконечно позитивная история", - отметил он.