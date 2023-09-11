Инфраструктурные облигации привлекли в стройку в России около 400 млрд рублей

По данным ДОМ.РФ, госкорпорацией уже размещено шесть выпусков облигаций на общую сумму 90 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральная программа развития инфраструктуры с помощью облигаций, оператором которой выступает ДОМ.РФ, с момента запуска помогла привлечь в стройку около 400 млрд рублей. Об этом сообщил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Федеральная программа развития инфраструктуры с помощью облигаций, оператором которой выступает ДОМ.РФ, с момента запуска в 2021 году помогла привлечь в стройку около 400 млрд рублей. Реализация одобренных проектов, помимо развития новых логистических цепочек и создания новых рабочих мест, также приведет к увеличению потока налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты", - сказал он, выступая на сессии "Дальневосточная концессия: современная инфраструктура для городов".

По информации ДОМ.РФ, госкорпорацией уже размещено шесть выпусков облигаций на общую сумму 90 млрд рублей. Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. В рамках механизма госкомпания выпускает ценные бумаги, покупателями которых становятся банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и частные инвесторы. Полученные средства направляются на строительство объектов инфраструктуры для жилья и развития городов по субсидируемой ставке на срок до 30 лет. По словам Аксакова, финансирование одобрено по 42 проектам в 22 регионах. "Их общая стоимость превышает 388 млрд рублей, в том числе 138 млрд рублей - за счет инфраструктурных займов, а реализация позволит ввести 34,3 млн кв. м жилья для 680 тыс. семей". - подчеркнул он.

При этом стоимость создающейся при участии ДОМ.РФ социальной, коммунальной, инженерной, транспортной и туристической инфраструктуры в ДФО, по данным Аксакова, составляет почти 67 млрд рублей. "В среднем по проектам на инфраструктурные займы приходится 70% бюджета. Главная миссия инфраструктурных облигаций - поддержать запуск значимых для людей инфраструктурных проектов, реализация которых на полностью рыночных условиях невозможна", - добавил топ-менеджер.

Также он отметил, что одно из преимуществ механизма таких облигаций - возможность сочетать его с другими мерами государственной поддержки. Этим, в частности, активно пользуются дальневосточные регионы: 12 из 13 одобренных проектов реализуются на принципах государственно-частного партнерства, в том числе по "Дальневосточной концессии". Это позволяет дополнительно минимизировать риски и гарантирует возврат инвестиций. "Льготное финансирование за счет облигаций помогает снизить нагрузку на регионы и бизнес, а в долгосрочной перспективе - даже получить дополнительные средства. По нашим оценкам, налоговый эффект от одобренных проектов до 2030 года суммарно превысит 35 млрд рублей", - подчеркнул Аксаков.

По данным госкомпании, примером эффективного сочетания механизмов инфраструктурных облигаций и "Дальневосточной концессии" можно назвать проект строительства горнолыжного курорта "Арсеньев" в Приморском крае. Благодаря ДОМ.РФ на его реализацию были привлечены 6,7 млрд рублей. Финансирование в размере почти 22 млрд рублей также будет направлено на строительство инфраструктурных объектов в Магаданской области - пилотном регионе применения как инфраструктурных облигаций, так и "Дальневосточной концессии".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.