Росреестр: экономическую основу новых регионов составляют 4,5 млн объектов недвижимости

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что контролирует работу ведомства на этих территориях лично

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 4,5 млн объектов недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях составляют экономическую базу для развития, однако полный реестр предстоит сформировать к 2030 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский в рамках Восточного экономического форума.

"По нашим предварительным данным, на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей порядка 4,5 млн объектов недвижимости, которые составляют экономическую основу для развития регионов. <...> По заявлениям людей на кадастровый учет было поставлено более 46 тыс. объектов и зарегистрировано уже 74 тыс. прав, из которых 70% - внесение сведений о ранее приобретенных гражданами правах на объекты недвижимости", - сказал он.

Он добавил, что с января 2023 года на 1 сентября в новых регионах страны было совершено более 120 тыс. учетно-регистрационных действий. Скуфинский отметил, что контролирует работу Росреестра на этих территориях лично.