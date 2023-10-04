В Екатеринбурге началось строительство жилого комплекса с использованием механизма КРТ

На территории будут построены два многоквартирных дома и детский сад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Строительство жилого комплекса на месте, где ранее стояли 14 устаревших домов, в том числе аварийных, началось в Екатеринбурге с использованием механизма комплексного развития территорий (КРТ). Это одна из трех пилотных площадок КРТ в городе. Завершить строительство ЖК планируется в 2027 году, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев <…> дали старт строительству в Екатеринбурге жилого комплекса, который возводится с использованием механизма комплексного развития территорий (КРТ). Территория в границах улиц Шефская - Энтузиастов - Баумана, где в этот день строители вбили первую сваю в основание нового ЖК, стала одной из трех площадок в Екатеринбурге, включенных в первую очередь реализации проектов КРТ. <…> Почти 200 горожан, живших здесь, благодаря проекту уже смогли улучшить свои жилищные условия. <…> На этой территории <…> ранее размещались 14 морально и физически устаревших малоэтажных домов, в том числе четыре аварийных", - сообщили в департаменте.

На территории будут построены два многоквартирных дома переменной этажности - от 6 до 25 этажей. В состав комплекса также войдет детский сад, рассчитанный на 100 мест.

В Свердловской области в стадии подготовки и реализации находятся 12 проектов КРТ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Среднеуральске. Файзуллин пожелал Свердловской области и Екатеринбургу реализации дальнейших планов по модернизации и приданию нового облика городу.

"Сегодня инструмент комплексного развития территорий, который позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развитие территорий, начал активно применяться в Екатеринбурге и во многих других муниципалитетах. Это возможность вкладывать не только бюджетные деньги, но и привлекать частные инвестиции в развитие", - передает департамент слова Куйвашева.