Бывшая квартира Зеленских в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

Председатель государственного совета республики Владимир Константинов отметил, что до конца 2023 года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Национализированная квартира Зеленских в центре поселка Ливадия в Ялте, выставленная на торги, является самым востребованным объектом недвижимости из тех, что размещены на открытых аукционах. Об этом сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских - этот объект самый востребованный на торгах из размещенных, торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", - написал Константинов.

Он отметил, что до конца текущего года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей.

По словам Константинова, с начала 2023 года в Крыму проведены конкурсные процедуры по реализации национализированного недвижимого имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, в количестве 8 лотов на сумму около 820 млн рублей. Эти средства поступили в бюджет республики. В лоты входили объекты жилого фонда, коммерческая недвижимость. К примеру, реализована часть магазинов сети "Эпицентр" (ООО "Руслайн ко"). Сумма сделки составила около 500 млн рублей.

Квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в марте 2023 года, в начале октября ее выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. Она выставлена на торги в состоянии предчистовой отделки. Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Заявки на покупку квартиры будут принимать до 26 октября, при этом участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сами торги пройдут 30 октября. В сентябре Константинов заявил, что в квартире Зеленских можно создать музей борьбы с нацизмом.