В центре Москвы выделили семь земельных участков для масштабных инвестпроектов в 2023 году

Общая площадь участков составила свыше 3,6 га

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Застройщикам с начала года выделили более 3,6 га земли в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Центральном административном округе Москвы. Там появятся новые спортивные, культурные и коммерческие объекты, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С начала 2023 года город выделил в аренду инвесторам семь земельных участков в центре Москвы общей площадью свыше 3,6 га. На них будут реализованы пять масштабных инвестиционных проектов: появятся многофункциональный спортивный центр с крытыми футбольными полями, спортивными залами и ледовой ареной, офисное здание, административно-коммуникационный и культурно-развлекательный центры, а также театр мюзикла", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса столичного правительства.

Отмечается, что особый статус МаИП могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Благодаря такой поддержке в столице появляются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

"Договоры с застройщиками заключены сроком на пять лет. За это время инвесторы должны будут построить и ввести в эксплуатацию объекты, общая площадь которых составит более 100 тыс. кв. м", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в ходе реализации МаИП на улице Каретный Ряд построят учреждение культуры, на улице Мантулинской возведут многофункциональный культурно-развлекательный комплекс, на улице Лужники появится административно-коммуникационный центр. На трех земельных участках, расположенных на улице Сущевский Вал, владение 56, инвестор построит многофункциональный спортивный центр с футбольными полями, спортивными залами и многофункциональной ледовой ареной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для строительства промышленных комплексов и технопарка инвесторам город выделил более 40 га земли. На новых предприятиях планируют выпускать оборудование, изделия из дерева, косметику и пищевую продукцию.