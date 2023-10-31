В Москве по программе реновации в новостройки переедут более 5 тыс. человек

В сданных домах почти 3000 квартир

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В Москве в рамках программы реновации в эксплуатацию были введены 13 новостроек общей площадью квартир 161,2 тыс. кв. м. В них смогут переехать свыше 5 тыс. человек, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Все новостройки соответствуют утвержденным стандартам реновации. В сданных домах расположено 2 747 квартир с улучшенной отделкой. На каждом этапе строительства обеспечивается контроль за выполненными работами", - заверил Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Он уточнил, что больше всего домов ввели в Западном административном округе - три новостройки. На юго-западе, северо-востоке, востоке и севере столицы в сентябре сдали по две новостройки в каждом административном округе.

"В сентябре мы подвели итоги работы в третьем квартале. Утвержденные планы <...> выполняются в полном объеме согласно намеченным срокам и заявленным гарантиям", - резюмировал Левкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года в рамках программы реновации в городе было построено 49 многоэтажек, а 38 из них переданы под заселение. За девять месяцев ключи от новых квартир получили 27,3 тыс. москвичей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей.